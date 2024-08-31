Военнослужащий пошел на свидание и задержал преступника

Фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

По словам военнослужащего, во время прогулки с девушкой, он заметил двух мужчин лет 30-35 около торгового центра "Казахстан", которые были в нетрезвом состоянии и ругались. В какой-то момент один из мужчин ударил оппонента по лицу, а затем достал нож и нанес ему удар в правое бедро.

Я сразу же позвонил в скорую и полицию. Все было как на автомате. Преступника я скрутил и задержал сам для дальнейшего разбирательства с сотрудниками полиции. Пострадавшему оказал первую медицинскую помощь - снял свой брючный ремень, перевязал и затянул его ногу чуть выше раны, до тех пор, пока кровь не остановилась. Вижу, человек побледнел, проверил - пульса нет. Начал делать массаж сердца. В этот момент пострадавший сделал глубокий вдох и мог еще некоторое время дышать. По приезде бригады скорой, стало ясно, что спасти его не удалось. Он скончался на месте, - рассказал 21-летний гвардеец Ислам-Али Жапар.

В Нацгвардии отметили поступок военнослужащего почетной грамотой.