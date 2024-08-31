Неожиданный поворот: видео с казахстанками возле Эйфелевой башни разлетелось в Сети

Позитивный видеоролик с танцами соотечественниц возле главной достопримечательности Парижа появился на просторах TikTok. Девушки хотели записать тренд, но что-то пошло не по плану — к ним присоединилась совершенно незнакомая женщина и станцевала с ними, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Подпись к ролику гласит, что девушки планировали записать тренд, где камера двигается по кругу от одного человека к другому под трек Munaima певца RAKETA. Когда подошла очередь третьей девушки, в кадр попала проходившая мимо туристка — она станцевала движения, при этом сами героини ролика не ожидали такого поворота.