Неожиданный поворот: видео с казахстанками возле Эйфелевой башни разлетелось в Сети

Позитивный видеоролик с танцами соотечественниц возле главной достопримечательности Парижа появился на просторах TikTok. Девушки хотели записать тренд, но что-то пошло не по плану — к ним присоединилась совершенно незнакомая женщина и станцевала с ними, передает ИА «NewTimes.kz».
Подпись к ролику гласит, что девушки планировали записать тренд, где камера двигается по кругу от одного человека к другому под трек Munaima певца RAKETA. Когда подошла очередь третьей девушки, в кадр попала проходившая мимо туристка — она станцевала движения, при этом сами героини ролика не ожидали такого поворота.
«Эта девушка сделала этот тренд. Круто вписалась», «Вот дружба народов», «Ничего себе, вот это она пластичная, как под музыку попала», - поделились своими эмоциями юзеры.
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