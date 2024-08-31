В Актобе пенсионерка посмотрела рекламу в Instagram и отдала мошенникам 7 миллионов

Пенсионерка из Актобе отдала мошенникам из Instagram 7 миллионов тенге, которые надеялась приумножить, сообщает Zakon.kz .

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После просмотра рекламы о приумножении денег в соцсетях бабушка вступила в переписку с ее автором, пишет "Диапазон".

Неизвестный собеседник предложил женщине скачать на телефон мобильное приложение, чтобы получить удаленное управление, попросил продиктовать код и перевести деньги. Обманутая пенсионерка выполнила все требования и перевела на чужой банковский счет свои сбережения.

Она терпеливо ждала, когда ее деньги приумножатся, но спустя время поняла, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию.