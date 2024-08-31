Наркотрафаретчик задержан в Алматы

В Алматы полицейскими задержан за нанесение граффити-рекламы о продаже наркотиков 21-летний юноша, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на ведомственный сайт МВД РК.

Фото с сайта dzen.ru

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" на территории рощи Баума задержан местный житель, занимавшийся рисованием надписей на стенах жилых домов и объектов. Установлено, что данная надпись является адресом одной из платформ по продаже запрещенных веществ. При обыске по месту жительства были обнаружены несколько видов трафаретов, краски и прочая атрибутика для нанесения граффити. В действиях задержанного усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 299-1 УК РК. По данному факту проводится досудебное расследование, - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы сроком до трех лет.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.