Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде в Париже

Казахстанский стрелок Еркин Габбасов выступил в финале соревнований Паралимпиады-2024 по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров и принес стране "серебро", сообщает Zakon.kz .

Фото: Министерство туризма и спорта

Состязание Габбасов завершил с результатом 247.7, что позволило ему занять второе место. Первым стал Пак Джин Хо из Южной Кореи (249.4, паралимийский рекорд), бронзовая медаль досталась датчанину Мартину Блэку Юргенсену(226.5).

Еркин Габбасов принес Казахстану первую медаль на Паралимпийских играх-2024.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и продлится до 8 сентября.