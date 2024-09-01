Экс-министр Маржикпаев написал прощальный пост

Экс-министр опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях.

Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество. Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта, - сказал он.