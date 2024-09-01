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31.08.2024, 19:35

Экс-министр Маржикпаев написал прощальный пост

Новости Казахстана 0 505

О снятии с должности министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева стало известно от пресс-службы Акорды, передает Liter.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Экс-министр опубликовал прощальный пост в своих социальных сетях.

Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество. Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта, - сказал он.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
JerryJogma
JerryJogma
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01.09.2024, 04:45
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