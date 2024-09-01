Самая красивая девушка-полицейский покорила казахстанский Instagram

Повторить популярное видео решили стражи порядка Алматинской области. Девушка в форме поменяла несколько полицейских образов под трек группы КешYou «Ризамын», передает ИА «NewTimes.kz».
Тренд буквально все лето не сходит с площадок социальных сетей. Под динамичную музыку, героиня ролика должна изменить несколько образов, которые потом монтируются вместе. На просторах казахстанских онлайн-платформ популярной для преображений стала песня группы КешYou. Первоначально, идея состояла в отображении казахского колорита и национальных видов одежды.
Полицейские Алматинской области решили тренд сделать на свой лад. Пользователи оценили подход.
«Очень красивая девушка», «Смело, воинственно и четко», «Достойно смотрится ролик», - написали комментаторы под видео.
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