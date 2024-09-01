Женщина с ребенком украла сумку с деньгами и документами в супермаркете Алматы

В Алматы в одном из супермаркетов женщина с ребенком украла сумку с деньгами и документами. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz .

Кадры из видео

Бессовестная женщина украла сумку в супермаркете "Скиф" на рынке Жетысу. Внутри был кошелек, диплом и документы. Кто знает эту женщину, отзовитесь пожалуйста, - говорится в публикации под видео в соцсети.

В комментариях под роликом пользователи были шокированы поступком.