Актюбинцы дождались открытия нового фонтана

31 августа на фонтан с лазерным и огненным шоу в центральный парк пришли посмотреть сотни жителей города Актобе, сообщает Zakon.kz .

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Как передает пресс-служба регионального акимата, аналогов этому фонтану в стране нет. Похожие фонтаны есть и в других городах, но, музыкальный фонтан с одновременным лазерным и огненным шоу, первым установлен именно в городе Актобе.

По будням фонтан будет работать в обычном режиме, по вечерам будет включаться подсветка. По субботам и в праздничные дни вечером актюбинцы и гости города смогут увидеть музыкальную шоу-программу, огонь и лазерное представление.

В планах, чтобы фонтан работал весь сентябрь, но если в октябре будет тепло, он также продолжит работу. К холодам его законсервируют до весны.