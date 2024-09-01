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01.09.2024, 09:56

Новый урок появится в казахстанских школах

Новости Казахстана 0 381

Новый урок появится в казахстанских школах. В учебных заведениях будут введены "Уроки безопасности", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство просвещения.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В учебной программе казахстанских школьников можно выделить новые антибуллинговые меры - "Уроки безопасности", - сообщили в Минпровещения.

По информации министерства, в Казахстане насчитывается 7859 школ, в новом 2024-2025 учебном году в них будут учиться 3,9 миллиона учащихся. Впервые в школу пойдут 352 тысячи первоклассников.

Всего в 2024-2025 учебном году планируется запуск 302 школ на 536 тысяч ученических мест.

Также в министерстве сообщили о мерах по повышению качества системы образования:

Уже с этого месяца в дошкольных организациях начнут работать 3,5 тысяч консультационных пунктов для родителей. Стипендия более 300 тысяч студентов колледжей повысится на 50 процентов. 1,7 миллиона школьников будут охвачены бесплатным питанием.

Все эти меры направлены на повышение качества отечественного образования, обеспечение комфортных и безопасных условий для детей, добавили в ведомстве.

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