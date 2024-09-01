KAZ Minerals сообщила ещё об одном несчастном случае в ВКО: на Артемьевской шахте скончался проходчик

Группа KAZ Minerals сообщила о новом несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем на Артемьевской шахте в ВКО, передает Информбюро .

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В ночь на 1 сентября в результате падения закола (открытая глубокая трещина на поверхности породного контура горной выработки. – Авт.) на Артемьевской шахте травмы, не совместимые с жизнью, получил проходчик подрядной организации, - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Созданы специальные комиссии по расследованию несчастного случая.

Накануне на Иртышской шахте в ВКО обнаружили тела четырёх человек – двоих работников Иртышской шахты и двоих сотрудников подрядной организации. По предварительным данным, они отравились газом.