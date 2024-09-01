Смерть работников на Иртышской шахте "Востокцветмета": в Минтруда создали спецкомиссию

Минтруда создало комиссию по проведению специального расследования группового несчастного случая, произошедшего на руднике в Восточно-Казахстанской области, сообщает Информбюро со ссылкой на сайт ведомства.

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Комиссию возглавил главный государственный инспектор труда ВКО Батырбек Кизатов, в её состав вошли представители территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС РК и Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, работодателей и работников. Комиссия должна установить причины несчастного случая.

В Минтруда назвали фамилии работников, погибших на шахте "Иртышская" Иртышского рудника ТОО "Востокцветмет".

Двое – работники ТОО "Востокцветмет":

проходчик Бакытов А.Б., 1984 года рождения;

проходчик Кенесбаев А.Б., 1989 года рождения.

Двое – работники подрядной организации – ТОО "Шахтстрой Инжиниринг":

проходчик Жайргазин А.Т., 1978 года рождения;

проходчик Кусаинов А.К., 1983 года рождения.

По данным Минтруда, ещё один работник ТОО "Востокцветмет", проходчик Камбаров А.К., госпитализирован в больницу.

1 сентября группа KAZ Minerals сообщила ещё об одном несчастном случае в ВКО. На Артемьевской шахте скончался проходчик подрядной организации. Этот случай в Минтруда пока не комментировали.