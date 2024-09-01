С 1 сентября в Казахстане повысили стипендии для студентов, передает «Голос народа» .

Фото: Радмир Фахрутдинов / Liter.kz

Для учащихся колледжей повышение станет особенно заметным - на 50%. Стипендия возрастет по рабочим профессиям до 43 574 тенге, для специалистов среднего звена – до 41 896 тенге.

У студентов бакалавриата стипендии вырастут на 20% - до 47 135 тенге, обучающихся по педагогическим и медицинским специальностям – до 75 600 тенге.

У магистрантов и докторантов стипендия увеличится на 15%: до 107 061 тенге и 240 000 тенге.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал соответствующее постановление правительства.