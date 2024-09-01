Об изменениях в учебной программе рассказал министр просвещения

Министр подчеркнул, что основной акцент делается на цифровых решениях.

В учебной программе мы улучшаем методику преподавания. Качество образования, в первую очередь, зависит от методов обучения. На августовской конференции мы обсуждали применение элементов искусственного интеллекта для повышения качества. И больше акцентировать внимание на применении цифровых решений. Поэтому одно из нововведений текущего года – цифровые решения, применение элементов искусственного интеллекта, - заявил глава ведомства.

Журналисты также спросили министра, отличается ли заработная плата учителей в комфортных школах и в обычных.

Заработная плата в организациях образования одинаковая. Как мы планируем, во всех школах должен быть одинаковый, равный доступ к качественному образованию, и чтобы условия во всех школах были одинаковыми. Если в прошлом году мы провели капитальный ремонт в 260 школах, то в этом – в 280. Поэтому постепенно другие школы должны быть также оборудованы предметными кабинетами, - добавил Бейсембаев.