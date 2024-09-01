Харизматичный первоклассник из Семея покорил Instagram

Видеоролик с учеником одной из школ Семея набирает популярность на просторах социальных сетей, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

На кадрах, сначала первоклассник уверенно проходит, засунув руки в карманы. После, ребенок садится в центре пришкольной площадки, не обращая внимания на программу. Харизма и уверенность малыша поразили пользователей соцсетей. Комментаторы подчеркнули, что первокласснику будет легко даваться учеба с таким набором качеств.