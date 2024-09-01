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01.09.2024, 17:04

Верховный суд рассмотрит жалобу Бахытжана Байжанова, который считает себя невиновным в смерти Салтанат Нукеновой

Новости Казахстана 0 245

Верховный суд Казахстана назначил дату рассмотрения жалобы Бахытжана Байжанова на 4 сентября. Брат экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева сам подал кассационную жалобу на судебное решение первой инстанции, передает Курсив.

Фото: Ulysmedia.kz
Фото: Ulysmedia.kz

Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу Бахытжана Байжанова, осужденного за укрывательство особо тяжкого преступления. Судебное разбирательство состоится 4 сентября.

Ранее его адвокат Газиз Ынтыкбаев сообщал, что Байжанов «сам лично написал кассационную жалобу в Верховный суд Казахстана». Осужденный Куандык Бишимбаев и его защитники жалобы в суд не подавали. 

Напомним, экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве с особой жестокостью и истязании супруги Салтанат Нукеновой. Сам подсудимый признал свою причастность к смерти жены, однако отрицал жестокость и умышленность преступления.

Его брату Бахытжану Байжанову изначально вменяли две статьи: недонесение о преступлении и укрывательство. Позже прокуратура сняла обвинение в недонесении. Ему назначили четыре года лишения свободы. Однако Байжанов остался недоволен приговором суда. 

За процессом следили миллионы казахстанцев и жителей стран СНГ – участники процесса (судья Айжан Кульбаева, прокурор Айжан Аймаганова, адвокат Жанна Уразбахова) стали звездами социальных сетей.

Недавно судья Айжан Кульбаева, которая вынесла приговор Бишимбаеву, дала первое интервью после громкого процесса. Она рассказала, что старалась контролировать свои эмоции во время суда и не обращать внимание на комментарии в интернете.

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