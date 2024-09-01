Иностранцы-жертвы торговцев людьми смогут получать бесплатную медпомощь в Казахстане

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Об утверждении перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих и объема медицинской помощи, при которых иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, лица, ищущие убежище, а также идентифицированные в качестве жертв торговли людьми, имеют право на получение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - говорится в предлагаемой редакции приказа министра здравоохранения.

В Казахстане в июле этого года впервые приняли закон о противодействии торговле людьми. Закон комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми. За ним закреплены цели и задачи, принципы противодействия торговле людьми, а также определена компетенция государственных органов, местных исполнительных органов и иных субъектов по противодействию торговле людьми.

Закон вводится в действие 5 сентября 2024 года. Напомним, что законом вводится уголовная ответственность за: