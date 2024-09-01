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01.09.2024, 18:20

Жена главы филиала вуза в Актобе собирала с абитуриентов деньги за обучение

Новости Казахстана 0 223

В Актобе ведущего специалиста представительства международного транспортно-гуманитарного университета уличили в мошенничестве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Фото: © Sputnik / Абзал Калиев
Фото: © Sputnik / Абзал Калиев

Женщина брала у желающих стать студентами деньги за обучение и тратила их по своему усмотрению. В уголовном деле 47-летней обвиняемой 25 эпизодов. Суд установил, что она представлялась методистом учебного заведения и объясняла, что средства за поступление можно перевести на ее личный банковский счет или отдать ей наличными.

Одна из потерпевших заплатила ей почти 1,5 миллиона тенге, но позже узнала, что студенткой вуза не числится. Другие обманутые по такой же схеме передавали ей деньги, суммы варьировались от 100 тысяч до полутора миллиона. Некоторые думали, что оплачивают сразу несколько лет обучения. А после узнавали, что деньги до вуза не дошли, - сообщает издание.

Обвиняемая в мошенничестве вину не признала. Она отметила, что актюбинским филиалом университета руководил ее супруг, и он, якобы, был в курсе всех перечислений, а деньги от потерпевших тратились на содержание семьи, распределяли их муж и его родители, сама она доступа к ним не имела.

В суде допросили и мужа обвиняемой. Он заверил, что ничего не знал о том, что супруга получала деньги от студентов, а об образовавшейся задолженности узнал после звонка из головного офиса университета, - отмечается в материале.

В итоге суд признал женщину виновной в мошенничестве, обязал вернуть деньги потерпевшим и приговорил к трем годам лишения свободы.

Позже коллегия по уголовным делам областного суда изменила наказание с лишения свободы на ограничение свободы с пробационным контролем. Наказание смягчили из–за того, что на момент рассмотрения дела в апелляции осужденная раскаялась и возместила ущерб всем потерпевшим. Постановление суда вступило в законную силу.

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