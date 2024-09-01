"Актобе" официально объявил об уходе Парфенова

Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул "Актобе". Информацию официально подтвердила пресс-служба клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера клуба.
Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о расторжении контракта с Дмитрием Владимировичем Парфеновым в рамках взаимного соглашения.
49-летний российский специалист взял бразды правления "Актобе" в начале сезона, оставив команду на втором месте в турнирной таблице.
Также под руководством Парфенова "Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана. Он - обладатель награды "Лучший тренер мая".
Футбольный клуб "Актобе" выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении красно-белых.
Напомним, что ранее уход Парфенова был подтвержден инсайдерами из России и Казахстана.
Причиной этого решения стало вчерашнее поражение "Актобе". У себя дома пятикратные чемпионы Казахстана проиграли "Елимаю" (1:3).
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