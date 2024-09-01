"Актобе" официально объявил об уходе Парфенова

"Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера клуба.

Футбольный клуб "Актобе" официально сообщает о расторжении контракта с Дмитрием Владимировичем Парфеновым в рамках взаимного соглашения.

49-летний российский специалист взял бразды правления "Актобе" в начале сезона, оставив команду на втором месте в турнирной таблице.

Также под руководством Парфенова "Актобе" вышел в финал Кубка Казахстана. Он - обладатель награды "Лучший тренер мая".

Футбольный клуб "Актобе" выражает огромную благодарность Дмитрию Владимировичу и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении красно-белых.