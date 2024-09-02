Ударил ножом в спину: прохожий ранил полицейского в Шымкенте

На полицейского напали с ножом в Шымкенте, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса, передает Информбюро .

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1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворён в изолятор временного содержания, - сообщили в ДП.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК – "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти". Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.