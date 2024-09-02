Две туристки заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана

Сегодня, 1 сентября, две женщины в возрасте 37 и 44 лет, совершавшие восхождение на пик Советов в горах Заилийского Алатау в составе туристической группы, заблудились на спуске из-за внезапно поднявшегося густого тумана, сообщает Zakon.kz .

Фото: МЧС РК

По информации МЧС, отстав от группы, туристки потеряли ориентацию и не могли найти дорогу обратно. На вершине горы им удалось установить сотовую связь и вызвать спасателей.