Попадет ли китайский язык в казахстанскую школьную программу?

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Если еще несколько лет назад в российской столице было в пределах 40, то на сегодня их число выросло до 98. Китайский язык был включен в программу ЕГЭ в 2019 году, что способствовало росту его популярности среди учащихся. И это не случайно, на IT-рынке растет спрос на специалистов со знанием китайского языка: за семь месяцев т.г. число вакансий с таким критерием на рекрутинговых российских сайтах выросло до 65%. По мнению экспертов, это связано с появлением ряда азиатских приложений на российском рынке, а также переходом на китайское оборудование для производства электроники. IT-компании также отмечают интерес к тем, кто владеет корейским языком.

Китайский язык станут изучать и в Казахстане, но, пока, только в ведущих университетах страны. В июле т.г. президент Казахстана и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление в рамках ШОС. Речь шла, в том числе, об изучении китайского языка.