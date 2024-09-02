“Астана“ сыграет с “Челси“ на Центральном стадионе Алматы

Стало известно, в каком городе "Астана" проведет домашний матч основного раунда Лиги конференций против английского "Челси", передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz.
По информации официального сайта УЕФА, матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы. Начало матча запланировано на 20:30 по местному времени.
Напомним, помимо "Челси" соперниками "Астаны" в рамках общего этапа Лиги конференций станут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.
"Астана" пробилась в Лигу Конференций пройдя три квалификационных раунда, обыграв молдавский "Милсами", румынский "Корвинул" и норвежский "Бранн".
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