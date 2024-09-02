“Астана“ сыграет с “Челси“ на Центральном стадионе Алматы

Стало известно, в каком городе "Астана" проведет домашний матч основного раунда Лиги конференций против английского "Челси", передает Tengri Sport со ссылкой на Vesti.kz .

©️ instagram/fca.astana

По информации официального сайта УЕФА, матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы. Начало матча запланировано на 20:30 по местному времени.

Напомним, помимо "Челси" соперниками "Астаны" в рамках общего этапа Лиги конференций станут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.

"Астана" пробилась в Лигу Конференций пройдя три квалификационных раунда, обыграв молдавский "Милсами", румынский "Корвинул" и норвежский "Бранн".