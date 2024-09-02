Застрявшие в Шереметьево казахстанские дети вернулись домой

Казахстанские школьники, застрявшие в московском аэропорту Шереметьево, вернулись домой. Детям из Алматы восстановили ранее аннулированные билеты, передает Tengri Travel со ссылкой на 24.kz.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, решение вопроса оказалось непростым, так как эти места в самолете уже выставили на продажу.
Как сообщалось в СМИ, несколько дней назад группа казахстанских детей, отправившихся из Алматы в Санкт-Петербург в составе детского летнего лагеря на экскурсию, не смогла вылететь из Шереметьево на стыковочном рейсе из-за слишком длительного и пристрастного досмотра российских пограничников.
Дети с сопровождающими прибыли на посадку за 20 минут до вылета, однако авиакомпания "Аэрофлот" отказалась пускать их на борт и посоветовала всей группе покупать новые билеты от Москвы до Санкт-Петербурга и обратные от Санкт-Петербурга до Алматы. Имевшиеся билеты были аннулированы авиаперевозчиком из-за опоздания на рейс.
По словам директора лагеря Александра Шевченко, ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству Министерства просвещения Казахстана, Комитета по защите прав детей и лично уполномоченной по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, а также ее российской коллеги Марии Львовой-Беловой, которая смогла решить вопрос с "Аэрофлотом".
"Аэрофлот" восстановил нам наши билеты. Поэтому мы смогли благополучно вернуться в Алматы. Мы благодарны всем, кто принял участие в решении этой проблемы", - заявил директор лагеря.
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