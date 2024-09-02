Застрявшие в Шереметьево казахстанские дети вернулись домой

Казахстанские школьники, застрявшие в московском аэропорту Шереметьево, вернулись домой. Детям из Алматы восстановили ранее аннулированные билеты, передает Tengri Travel со ссылкой на 24.kz .

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По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, решение вопроса оказалось непростым, так как эти места в самолете уже выставили на продажу.

Как сообщалось в СМИ, несколько дней назад группа казахстанских детей, отправившихся из Алматы в Санкт-Петербург в составе детского летнего лагеря на экскурсию, не смогла вылететь из Шереметьево на стыковочном рейсе из-за слишком длительного и пристрастного досмотра российских пограничников.

Дети с сопровождающими прибыли на посадку за 20 минут до вылета, однако авиакомпания "Аэрофлот" отказалась пускать их на борт и посоветовала всей группе покупать новые билеты от Москвы до Санкт-Петербурга и обратные от Санкт-Петербурга до Алматы. Имевшиеся билеты были аннулированы авиаперевозчиком из-за опоздания на рейс.

По словам директора лагеря Александра Шевченко, ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству Министерства просвещения Казахстана, Комитета по защите прав детей и лично уполномоченной по правам ребенка в Казахстане Динары Закиевой, а также ее российской коллеги Марии Львовой-Беловой, которая смогла решить вопрос с "Аэрофлотом".