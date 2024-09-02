Сотрудники аэропорта Алматы выкинули на улицу кота, которого несколько дней искала пассажирка

Сотрудники аэропорта Алматы выбросили на улицу кота, которого несколько дней искала пассажирка. Об инциденте девушка рассказала на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inalmaty.kz .

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21 августа кот по имени Томас сбежал из переноски девушки в аэропорту Алматы при вылете. Он забился в недоступное место в санузле, и она не смогла достать его своими силами.

По словам пассажирки, она побежала звать на помощь, но уже объявили посадку на рейс. Ее родители также были в это время в аэропорту. Семья оставила сотрудникам аэропорта свои контакты, просила достать кота и передать всем, что, если кто-то его увидит, просьба сразу позвонить.

"Ответственные за это люди в тот день пообещали, что сделают все, что нужно, достанут, найдут, сказали, езжайте домой, так как родителей не пропускали пройти через границу и поискать его самим. Мы понадеялись, так как у них была точная локация, где он находится, можно было открыть доступ к сантехнике и вытащить его оттуда. Но прошел день, два, три, новостей никаких не было, кота не вытащили. Я начала писать волонтерам, чтобы осветили эту историю, вдруг вылетающие его слышали или видели, мне важна была любая информация", - рассказала алматинка.

По словам девушки, крики кота слышали с потолка. Неравнодушные люди позвали сотрудников, сказали, что это точно домашний кот, что он потерялся, нужно искать хозяев. Как выяснилось позже, какой-то сотрудник его вытащил и просто выбросил на улицу, хотя владельцы кота просили сразу же сообщить им, если кот найдется.

Сейчас кота ищут хозяева и волонтеры. Но пока безуспешно.