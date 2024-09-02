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02.09.2024, 07:28

Сотрудники аэропорта Алматы выкинули на улицу кота, которого несколько дней искала пассажирка

Новости Казахстана 0 292

Сотрудники аэропорта Алматы выбросили на улицу кота, которого несколько дней искала пассажирка. Об инциденте девушка рассказала на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inalmaty.kz.

©️ instagram
©️ instagram

21 августа кот по имени Томас сбежал из переноски девушки в аэропорту Алматы при вылете. Он забился в недоступное место в санузле, и она не смогла достать его своими силами.

По словам пассажирки, она побежала звать на помощь, но уже объявили посадку на рейс. Ее родители также были в это время в аэропорту. Семья оставила сотрудникам аэропорта свои контакты, просила достать кота и передать всем, что, если кто-то его увидит, просьба сразу позвонить.

"Ответственные за это люди в тот день пообещали, что сделают все, что нужно, достанут, найдут, сказали, езжайте домой, так как родителей не пропускали пройти через границу и поискать его самим. Мы понадеялись, так как у них была точная локация, где он находится, можно было открыть доступ к сантехнике и вытащить его оттуда.

Но прошел день, два, три, новостей никаких не было, кота не вытащили. Я начала писать волонтерам, чтобы осветили эту историю, вдруг вылетающие его слышали или видели, мне важна была любая информация", - рассказала алматинка.

По словам девушки, крики кота слышали с потолка. Неравнодушные люди позвали сотрудников, сказали, что это точно домашний кот, что он потерялся, нужно искать хозяев. Как выяснилось позже, какой-то сотрудник его вытащил и просто выбросил на улицу, хотя владельцы кота просили сразу же сообщить им, если кот найдется.

Сейчас кота ищут хозяева и волонтеры. Но пока безуспешно.

"Я не хочу никого обвинять, но именно этот поступок - выкинуть кота на улицу, никого даже не спросив, не уточнив, чей он и откуда взялся, для меня является абсолютно бесчеловечным", - написала хозяйка Томаса.

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