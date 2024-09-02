Что изменится в жизни казахстанцев с сентября

Что изменится в жизни казахстанцев в сентябре 2024 года - в материале Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов, Алихан Сариев, изображение сгенерировано в Midjourney

Послание Президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана в понедельник, 2 сентября, на совместном заседании палат Парламента. Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.



Фото пресс-службы Акорды

Депутаты возвращаются с каникул

В сентябре в Казахстане начнется новый политический сезон. Депутаты Мажилиса VIII созыва и депутаты Сената VI созыва вернулись с каникул. Здесь можно прочитать, какие важные законопроекты зайдут в Парламент.



Фото ©️Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Начало учебного года

С 1 сентября в Казахстане начнется учебный год. В первой четверти школьников ждут 8 учебных недель. Осенние каникулы продлятся 7 календарных дней - с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно.

Во второй четверти у всех, кроме первоклассников, будет также 8 учебных недель. Зимние каникулы продлятся 10 календарных дней - с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

Третья, самая длинная четверть, продлится 10 учебных недель. Зато весенние каникулы будут тоже самыми большими - 11 календарных дней - с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

В четвертой четверти ожидается 8 учебных недель.

Разрешение супругов на выдачу кредита

Утверждены правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление займа или микрокредита. Минимальный размер такого займа составит 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).

Законом предусматривается обязанность кредитора списать заем, выданный без согласия супруга (супруги) заемщика. Документ вводится в действие с 1 сентября.



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Закон против лудомании

В июле Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса.

Принятым законом, в частности, предусмотрен запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях и транспортных средствах; запрет на рекламу онлайн-ставок в массмедиа, кино-, видео- и справочном обслуживании; запрет на рассылку операторами сотовой связи текстовых сообщений, содержащих рекламу электронного казино, интернет-казино, а также рекламу азартных игр и пари. Блогерам и инфлюенсерам также запрещено рекламировать и продвигать букмекерские конторы.

Закон вступает в силу в начале сентября 2024 года.



Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Новая норма по списанию кредитов

С 1 сентября дополнительно вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, которые были незаконно оформлены в период установления добровольного отказа от получения кредита. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, на сегодня 461 тысяча граждан оформила добровольный отказ от получения кредита.



Фото ©️Турар Казангапов

Новый комитет начал работу в Казахстане

С 1 сентября при Министерстве труда и социальной защиты населения начнет работать комитет государственной инспекции труда. Постановление правительства о создании данного комитета было принято 6 августа.



Фото: depositphotos.com

Бесплатное питание для школьников

С 1 сентября 1,7 миллиона казахстанских школьников обеспечат бесплатным питанием. В новом учебном году в казахстанские школы пойдут 3,9 миллиона учащихся, из них порядка 360 тысяч - первоклассники. К 1 сентября в стране планируется сдать 61 новую школу.



Фото ©️Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В казахстанских школах стартует проект "Цифровой учитель"

С 1 сентября в школах Казахстана стартует новый проект "Цифровой учитель". Он направлен на подготовку учащихся из социально уязвимых семей по основным предметам. Школьникам будут доступны электронные платформы и цифровые образовательные ресурсы. В рамках проекта разработана специальная программа обучения.



Фото: depositphotos.com

Новые правила для въезда грузовиков в Астану

Для обеспечения сохранности дорог, повышения эффективности контроля и исключения человеческого фактора в процессе проверок, на ключевых въездах в столицу со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Қосшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка установлены семь единиц автоматизированных станций измерения (АСИ).

Все семь станций будут подключены в сентябре этого года. АСИ в режиме реального времени измеряют массу на ось транспортного средства и фиксируют нарушения.



Фото: depositphotos.com

Отдых

В сентябре казахстанцев с пятидневным графиком работы, а также школьников и студентов ожидает 21 рабочий день и 9 выходных.

Всемирные игры кочевников пройдут в столице

Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Они проходят каждые два года. Первый турнир прошел в Кыргызстане в 2014 году. За это время игры превратились в международный спортивный и культурный фестиваль, который охватывает разные аспекты жизни кочевых народов.

Астана в этом году примет пятые по счету Всемирные игры кочевников. Соревнования пройдут с 8 по 13 сентября и соберут участников из 89 стран. Прошлые игры проходили в турецком Изнике.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Фото: Мейірбек Тажкуранов

Погода

Теплая погода с немногочисленными осадками продержится только в первой декаде сентября. Затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части республики, около нормы - на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и выше нормы на большей части республики, меньше нормы – в южных регионах страны.