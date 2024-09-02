Самую красивую замужнюю супермодель ищут в Казахстане

В нашей стране впервые состоится официальный конкурс на звание "Миссис супермодель Казахстана". Принять участие могут не только профессиональные модели, а победительница будет представлять наш страну на конкурсе "миссис супермодель мира" в Индии. Подробнее рассказывает Tengri Life .

Модель Ирина Лаптева. Фото предоставлено организаторами конкурса

Как нам рассказала Инесса Назарова - победительница Mrs. Supermodel Worldwide 2019, женщины Казахстана и ранее представляли нашу страну на мировом конкурсе, но так как полномасштабного конкурса у нас ранее не было, на Mrs. Supermodel Worldwide отправляли профессиональных моделей, которых отбирало модельное агентство самостоятельно.

"В прошлом году казахстанка Ирина Лаптева стала первой вице-миссис. Ей 42 года, ее ребенку 16 лет, но при этом она профессиональная модель, работает со многими брендами. К тому же она преподаватель на кафедре архитектуры в университете", - рассказала Назарова.



Модель Ирина Лаптева. Фото предоставлено организаторами конкурса

Однако в этом году участие могут принять не только профессиональные модели, хоть модельный опыт и приветствуется.

Инесса Назарова рассказала о главных критериях отбора, и это далеко не заветные 90-60-90.

Чтобы стать участницей конкурса, нужно соответствовать следующим требованиям:

возраст от 25 лет при наличии детей, от 32 лет при отсутствии детей;

обязательно гражданство Казахстана;

отсутствие судимости;

отсутствие в фотографий или видео эротического характера;

отсутствие юридических препятствий для выезда за границу.



Модель Ирина Лаптева. Фото предоставлено организаторами конкурса

"Конкурс направлен на популяризацию социально-активных женщин. Мы знаем, что издревне женщины Казахстана играли важнейшую социальную роль в жизни общества. Много казахских женщин послужили примером самодостаточности, независимости и силы. Поэтому у нас нет в критериях ограничения по росту или по размерам. Но, когда девушки заполняют анкету, они указывают рост, прикрепляют фотографии и страницы в соцсетях. В первую очередь нам в конкурсантках нужны девушки, интересные как личность, социально активные, имеющие интересную важную профессию. Это главное. Но, конечно же, мы смотрим и на внешность, чтобы она была приближена к общим понятиям по красоте. Но так как это все таки не 18-летние девочки, к тому же это могут быть и не профессиональные модели, мы, конечно же, не ждем идеализированных параметров", - пояснила Инесса Назарова.

Отбор продлится до 9 сентября. Сам конкурс будет проходить с 9 по 18 сентября.

"За неделю у конкурсанток будут две фотосъемки, урок фотопозирования и дефиле. Так как нам надо подготовить потенциальную победительницу к поездки в Индию на международный финал, девушка должна будет обладать навыками для участия в показах и фотосъемках", - пояснила Инесса.

На международный конкурс победительница полетит в Дели 18 октября.

Отметим, что поездку в Индию для миссис Казахстан оплатят спонсоры.

Если вы подходите под условия конкурса и желаете попробовать свои силы в Mrs. Supermodel Kazakhstan 2024, советуем заполнить анкету здесь.

Но, конечно же, мы уверены, что каждая казахстанка красива по-своему!



Модель Ирина Лаптева. Фото предоставлено организаторами конкурса