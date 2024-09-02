Послание Президента покажут в прямом эфире

Фото пресс-службы Акорды

Как сообщили в Акорде, прямая трансляция выступления Главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах.

Добавим, что онлайн-трансляцию Послания можно смотреть на нашем сайте, а также на YouTube-канале TENGRI TV.

Ранее сообщалось, что Президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана в понедельник, 2 сентября, на совместном заседании палат Парламента. Послание Президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период