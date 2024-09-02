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02.09.2024, 09:30

Зарплату больше не нужно указывать в декларации о доходах в Казахстане

Новости Казахстана 0 569

Из декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 убрали зарплаты, пенсии и другие доходы, облагаемые у источника выплаты. Что еще обновили в налоговой отчетности, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Комитете государственных доходов (КГД) сообщили о завершении обновления декларации о доходах и имуществе по форме 270.00. Теперь новая версия налоговой отчетности доступна в мобильном приложении e-Salyq Azamat.

Напомним, обновлением декларации в Казахстане занимались несколько месяцев. По итогу из документа убрали сразу несколько пунктов:

  • доходы, облагаемые у источника выплаты: зарплаты, пенсии, стипендии, вознаграждение по депозитам и прочие виды доходов;
  • информация о приобретении, отчуждении или безвозмездном получении имущества, зарегистрированного в Казахстане;
  • сведения об источниках покрытия расходов на приобретение имущества.

Стоит отметить, что последние два пункта касаются только рядовых граждан. Чиновники и приравненные к ним лица, а также их супруги, в любом случае должны отчитываться о приобретенном имуществе, в том числе в Казахстане, и объяснять налоговым органам, откуда у них появились на это деньги.

В КГД также отметили, что, если у казахстанцев загружается старая версия налоговой отчетности, значит следует обновить мобильное приложение и попробовать открыть документ снова.

Тем казахстанцам, которые уже сдали старую декларацию по форме 270.00, повторно представлять обновленную версию документа не нужно. Напомним, срок сдачи деклараций завершается 15 сентября текущего года.

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