Списание кредитов населению: кто попадает под новую норму в Казахстане

С 1 сентября банкам придется списывать все незаконно оформленные кредиты. В том числе это коснется граждан, у которых стоял добровольный отказ от новых займов. Подробности читайте на NUR.KZ.

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Впрочем, даже если такая ситуация произойдет, это уже не проблема граждан. Согласно поправкам в закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", которые вступили в силу 1 сентября, если кредитор выдаст заем во время действия запрета, он не имеет права требовать от гражданина его выплачивать.

Более того, банк в течение трех дней после выявления ошибки теперь обязан принять решение о списании кредита, прекратить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу и внести корректировку в кредитную историю клиента, убрав оттуда информацию о незаконном займе.

Важно учесть, что по закону списывать кредиты банки обязаны двум категориям граждан:

Примечательно, что добровольный отказ от кредитов не распространяет запрет на случаи выдачи банковского займа в целях погашения другого кредита, то есть на рефинансирование, а также в рамках установленного лимита по кредитной карте в размере, не превышающем 75 месячных расчетных показателей (МРП), или 276 900 тенге в 2024 году.

Напомним, также ранее стало известно, что в Казахстане банки обязали списывать мошеннические займы – эта норма вступила в силу с 20 августа.