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02.09.2024, 10:18

Списание кредитов населению: кто попадает под новую норму в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 147

С 1 сентября банкам придется списывать все незаконно оформленные кредиты. В том числе это коснется граждан, у которых стоял добровольный отказ от новых займов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images
Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images
Каждый казахстанец может оформить добровольный отказ от получения новых кредитов. Если у гражданина подключена эта бесплатная услуга, ни один банк или микрофинансовая организация не имеют права выдавать на его имя новый заем.

Впрочем, даже если такая ситуация произойдет, это уже не проблема граждан. Согласно поправкам в закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", которые вступили в силу 1 сентября, если кредитор выдаст заем во время действия запрета, он не имеет права требовать от гражданина его выплачивать.

Более того, банк в течение трех дней после выявления ошибки теперь обязан принять решение о списании кредита, прекратить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу и внести корректировку в кредитную историю клиента, убрав оттуда информацию о незаконном займе.

Важно учесть, что по закону списывать кредиты банки обязаны двум категориям граждан:

  1. лицам, оформившим добровольный отказ от займов;
  2. лицам, у которых не было согласия супруга на оформление займа.

Примечательно, что добровольный отказ от кредитов не распространяет запрет на случаи выдачи банковского займа в целях погашения другого кредита, то есть на рефинансирование, а также в рамках установленного лимита по кредитной карте в размере, не превышающем 75 месячных расчетных показателей (МРП), или 276 900 тенге в 2024 году.

Напомним, также ранее стало известно, что в Казахстане банки обязали списывать мошеннические займы – эта норма вступила в силу с 20 августа.

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