“Он взрослый человек“: депутат Турлыханов о скандале вокруг сына

Кадр из видео

Ранее сын депутата Нурасыл Болат, осужденный на два года ограничения свободы, был замечен ночью на улицах Алматы, в то время как должен был находиться дома на пробационном контроле.

"Без комментариев. Он взрослый человек. Взрослый он, сам принимает решение", - заявил Турлыханов, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.

Напомним: в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Дело в отношении сына Турлыханова, проходившего на тот момент срочную воинскую службу, было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений". 9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 700 000 тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор. Нурасыл Болат получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.

В августе в сети появились видео, на которых Болат гуляет по городу, хотя в это время он должен был находиться дома на пробационном контроле. КУИС начал служебную проверку. Также ситуацию разъяснили в Военном суде.