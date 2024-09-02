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02.09.2024, 11:12

“Он взрослый человек“: депутат Турлыханов о скандале вокруг сына

Новости Казахстана 0 340

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов прокомментировал скандал вокруг своего сына Нурасыла Болата, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Ранее сын депутата Нурасыл Болат, осужденный на два года ограничения свободы, был замечен ночью на улицах Алматы, в то время как должен был находиться дома на пробационном контроле.

"Без комментариев. Он взрослый человек. Взрослый он, сам принимает решение", - заявил Турлыханов, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.

Напомним: в ночь на 11 февраля 2023 года в Алматы Нурасыл Болат избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Дело в отношении сына Турлыханова, проходившего на тот момент срочную воинскую службу, было рассмотрено военным судом по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести двум лицам из хулиганских побуждений". 9 октября суд признал Болата виновным в совершении вменяемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 700 000 тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд, рассмотрев дело в кассации, изменил приговор. Нурасыл Болат получил два года ограничения свободы, а сумма компенсации была увеличена.

В августе в сети появились видео, на которых Болат гуляет по городу, хотя в это время он должен был находиться дома на пробационном контроле. КУИС начал служебную проверку. Также ситуацию разъяснили в Военном суде.

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