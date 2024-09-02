Исключить чрезмерные траты поручил Токаев

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"Жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими. Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях. Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов", - сказал Токаев на совместном заседании палат Парламента.

Президент добавил, что отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты.

Напомним, о том, что Глава государства выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана в понедельник, стало известно 29 августа.

Послание Президента посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.