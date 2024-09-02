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02.09.2024, 11:40

Токаев назвал дату референдума по АЭС

Новости Казахстана 0 250

Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Президент заявил, что референдум по АЭС пройдет 6 октября 2024 года.

"С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС. Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера", - сказал Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

Как подчеркнул Президент, каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС.

"О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение Правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ", - заявил Президент.

По словам Главы государства, предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений".

"По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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