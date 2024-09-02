“Разговор будет другой“ - Токаев предупредил бизнесменов

Фото пресс-службы Акорды

Президент высказался о доле прямого участия государства в экономике, которая остается на высоком уровне, что "нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу".

"Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности", - сказал Токаев.

Кроме того, считает Президент, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства.

"В Послании 2022 года я поручал внедрить регулирование "с чистого листа". В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу "зеленого коридора", декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать", - добавил Глава государства.

Правительству и Генеральной прокуратуре, по его словам, необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов.

"В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно. Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет", - сказал Президент.

Бизнесмены должны сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица как граждане Казахстана обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов.