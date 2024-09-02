Отремонтировать 10 тысяч километров дорог поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил охватить средним ремонтом не менее 10 тысяч километров дорог в Казахстане и усилить по нему общественный контроль, передает Tengri Auto .

Фото: depositphotos.com

"Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч километров автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Большое значение, по его словам, имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи километров межобластных и межрайонных автодорог.