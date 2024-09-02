Отремонтировать 10 тысяч километров дорог поручил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил охватить средним ремонтом не менее 10 тысяч километров дорог в Казахстане и усилить по нему общественный контроль, передает Tengri Auto.
"Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч километров автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
Большое значение, по его словам, имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи километров межобластных и межрайонных автодорог.
"Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских", - поручил Президент.
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