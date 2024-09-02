В Казахстане отложили принятие нового Налогового кодекса

"В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса поручаю провести в правительстве и парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне", – заявил Токаев.

По его словам, для создания благоприятных условий и повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций необходима стабильная фискальная политика. В частности, новый документ должен перезагрузить существующую систему.

"Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить документ, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм", – подчеркнул президент.

Токаев поручил оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей.

"В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением", – напомнил глава государства.

По его мнению, полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличения налоговых поступлений и обеспечения занятости. В частности, для достижения успеха фискальной реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию администрирования.

"Чтобы нивелировать коррупционные риски и обеспечить прозрачность, следует ускорить перенос процессов в налоговой сфере в электронный формат. Желательно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям, включая пересмотр налоговых ставок", – отметил Токаев.

Также он считает, что назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога. Он напомнил, что следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании.

"Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот. Он отметил, что по всем льготам должна предоставляться отчетность.

"Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет о единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес", – пояснил Токаев.

Он добавил, что финансовую ситуацию также усугубляет сохраняющаяся высокая доля теневой экономики. И для ее значительного сокращения, по мнению президента, следует принять комплекс продуманных мер.