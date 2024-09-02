Оптоволокно по дну Каспия: Токаев назвал сроки завершения проекта

Выступая с Посланием народу, Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, передает Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы Акорды

Глава государства заявил о необходимости продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж.

"У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться. В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных", - отметил Президент Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстану нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции отечественных специалистов.

Напомним, в последние два года Касым-Жомарт Токаев обращался к народу 1 сентября на совместном заседании палат Парламента. Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии принимают участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.