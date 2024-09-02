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02.09.2024, 12:31

Казахстанцев начнут лечить за их деньги по-новому

Новости Казахстана 0 954

В Казахстане создадут единый пакет базовой государственной медицинской помощи. Такое поручение озвучил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

"Надо сформировать единый пакет базовой госмедпомощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации", – подчеркнул он.

Токаев продолжил, что вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информсистему.

"Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу", – поручил он.

При этом внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине, считает глава государства. В этом году, по его информации, в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств.

"Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема", – возмутился он.

Для развития отечественного здравоохранения нужно активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства, считает президент.

"К сожалению, передовой зарубежный опыт ГЧП пока не нашел полноценного отражения в нашем законодательстве, что приводит к неэффективности проектов, чрезмерной нагрузке на бюджет. Нужно пересмотреть подходы, важно предоставлять адекватные тарифы в обмен на инвестиции. Правительству следует сформировать отдельные нормативы и правила по ГЧП для сфер здравоохранения и образования", – пояснил он.

Также, по его словам, остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Для ее решения требуется существенно улучшить качество медобразования, в том числе внедрив дифференцированные размеры грантов и распределяя их в зависимости от уровня образовательного процесса, резюмировал Токаев.

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