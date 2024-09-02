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02.09.2024, 12:36

Токаев: Проплаченные попытки посеять раздор в Казахстане обречены на провал

Новости Казахстана 0 311

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о провокациях в отношении Казахстана. Об этом он заявил в ходе своего Послания народу страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Глава государства назвал отличительными чертами нашего национального характера открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа, отмети он. В этой связи в Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку: будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному.

"Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону. При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан продолжит строить гармоничное, справедливое, стабильное общество. Мы – прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона, подчеркнул Президент.

"Я уже говорил: нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны. Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок", - сделал акцент Токаев.

По словам Главы государства, это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности, и только так мы создадим справедливый, чистый и безопасный Казахстан.

"Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", - добавил Президент.

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