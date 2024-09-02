Родители доверили своих сыновей - Токаев о соблюдении порядка в армии

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Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства заявил, что первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые казахстанцы идут отдавать долг Родине.

"Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности в Вооруженных силах и других силовых структурах, в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В последние два года Президент страны обращался к народу 1 сентября на совместном заседании палат Парламента. Наряду с депутатами Мажилиса и Сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии принимают участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.