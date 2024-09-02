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02.09.2024, 13:28

Новая система выборов акимов заработает в Казахстане

Новости Казахстана 0 304

Акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как подчеркнул Токаев, одним из запросов граждан, который государство удовлетворило за последние годы, стало внедрение прямой выборности акимов.

"Так, с 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел, что составляет 90 процентов от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов – 46 лет, 60 процентов из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился", - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

Осенью прошлого года в Казахстане впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения, отметил Глава государства. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов. По словам Президента, со следующего заработает новая система выборов.

"После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему.

В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть сроков ротации) действующих акимов", - подчеркнул Глава государства.

Токаев назвал это очередным важным шагом в деле трансформации политической системы.

"Политические реформы - это не разовая кампания. Если это требуется для развития государства, реформы будут проводиться постоянно", - заключил он.

Президент выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана 2 сентября на совместном заседании палат Парламента. Послание Президента было посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

 

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