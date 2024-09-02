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02.09.2024, 14:13

Новые правила командировок введут для казахстанских чиновников

Новости Казахстана 0 316

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу заявил, что все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com
Фото:depositphotos.com

Президент заявил, что государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий.

Инвесторам, и тем более крупным инвесторам, готовым вкладывать, например, более 50 миллионов долларов, следует оказывать весь спектр поддержки по принципу "одного окна". При этом необходимо запустить действенную систему мониторинга реализации проектов. Государственные органы не должны увлекаться организацией формальных презентационных мероприятий. Все зарубежные командировки руководителей ведомств должны нести практическую отдачу. Это значит, что нужно отчитываться по их итогам перед руководством правительства, в необходимых случаях – перед Президентом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Проблемы с реализацией инвестпроектов особенно четко проявляются на местном уровне, добавил Глава государства. Он отметил, что акимы по старинке делают упор на выбивание бюджетных средств вместо привлечения частных вложений. Инвесторы, имеющие желание работать в регионах, как правило, сталкиваются с бездействием и волокитой со стороны местных властей. В результате они либо переносят сроки запуска проектов, либо вовсе уходят.

"Задача привлечения частных инвестиций должна быть для акимов одной из самых важных. В целом деятельность всех государственных органов должна быть нацелена на привлечение большего объема инвестиций в экономику и соответствующим образом оцениваться. И речь не об очередном бюрократическом жонглировании функциями и штатной численностью, создании рабочих групп, написании концепций. Следует хорошо понимать, что это конкретная реформа, направленная на изменение подходов к деятельности государственного аппарата. По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы Инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий", - предупредил Касым-Жомарт Токаев.

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