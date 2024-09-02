Мусина уже не волнует, где лучше интернет – в Астане или Токио

Астан а. 2 сентября. КазТАГ – Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, уже на посту председателя «Казахтелеком» высказал свое мнение о качестве интернета, сообщает «За нами уже выехали».

Фото с сайта kaztag.kz

«Знаете, без разницы в каких рейтингах, как мы себя позиционируем, главное работать от сегодняшнего состояния. То есть сегодня, если состояние мобильной связи не удовлетворяет жителей столицы, то мы должны просто развиваться и сделать так, чтобы быть лучше, чем вчера. Сравнивать себя со вчерашними», - ответил экс-министр на вопрос журналиста.

Напомним, 11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что «стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего». По его словам, «это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы». В ответ на это Мусин заявил, что одной из проблем якобы является «дешевизна тарифов». В частности, он убеждал тогда Токаева в том, что «наши пользователи постоянно зависают в интернете, и это несет высокую нагрузку».

Позже КазТАГ сообщал, что после заявления Мусина про «дешевый» интернет в Астане тарифы хотят поднять по всей стране.

25 июля Мусин призвал казахстанцев экономить мобильный трафик и переключаться на Wi-Fi. 31 июля КазТАГ сообщал, что в Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина.

В числе прочего, Мусин отметился тем, что скорость интернета в Астане выше, чем в Токио.

11 августа стало известно, что МЦРИАП не измерял влияние расходов на связь на потребительскую корзину казахстанцев.