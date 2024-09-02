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02.09.2024, 14:57

Аспирин в Казахстане подорожал на 58,5%, парацетамол – на 20,1%

Новости Казахстана 0 266

Уровень инфляции в Казахстане в августе 2024 года составил 0,6% (против 0,7% в июле), в гдовом выражении 8,4%, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Бюро национальной статистики.  

Фото: © freepik.com
Фото: © freepik.com

За прошедший месяц цены на платные услуги повысились на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,8%. Индекс цен на продовольственные товары составил 100%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на водоотведение – на 1,6%, холодную воду – на 0,9%. Проезд городским автобусом подорожал на 9,3%, такси – на 1,8%. Повышение цен отмечено на аренду жилья на 1,4%.

Среди непродовольственных товаров прирост цен на рюкзак ученический в августе т.г. составил 4,7%, детскую одежду – 1,8%, детскую обувь – 1,3%, канцелярские товары – 1,1%. Газ сжиженный в баллонах подорожал на 1,7%.

Из продуктов питания цены на апельсины выросли на 4,2%, подсолнечное масло, капусту – по 2,2%, лук репчатый – на 1,9%. Снижение цен отмечено на виноград на 10%, перец сладкий – на 8,6%, помидоры – на 7,8%, огурцы – на 6,1%, крупу гречневую – на 3,6%, свеклу – на 3,2%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Абай на 0,6%, на непродовольственные товары – в Туркестанской области на 1,7%, на платные услуги – в г. Алматы на 2,2%.

За прошедший год (август этого года к августу прошлого года) цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары – на 7,7%, продовольственные товары – на 5,5%.

В сравнении с августом 2023 года тарифы на отопление центральное повысились на 33%, вывоз мусора – на 23,5%, водоотведение – на 22,9%, электроэнергию – на 22,8%, холодную воду – на 21,9% горячую воду – на 20,2%. Услуги здравоохранения подорожали на 12%, связи – на 14,9%. Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 58,5%, активированный уголь – на 30,4%, хилак форте – на 24,3%, парацетамол – на 20,1%. Бананы подорожали на 28,3%, помидоры – на 24,9%, огурцы, масло оливковое – по 21,6%, виноград – на 21,2%. Напротив, в годовом выражении подешевела капуста на 27,6%, крупа гречневая – на 23,4%, масло подсолнечное – на 17,2%, лук репчатый – на 14,2%.

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