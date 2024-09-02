“Отвратительное высокомерие“ - реакция СМИ на поступок казахстанки

Теннисистка неуважительно повела себя по отношению к бол-герл на US Open 2024. В СМИ и социальных сетях осудили поведение казахстанской теннисистки.

"Ее эмоции явно вышли из-под контроля, когда она проигнорировала молодую девушку, которая просто пыталась выполнить свою работу, передавая ей мячи для подачи. Подростку на вид было не больше 16 лет", - пишет Marca.

"Отвратительное высокомерие Юлии Путинцевой - девушка с мячом должна была бросить 3-й мяч ей в лицо", - заявил журналист Пирс Морган.

"Кем себя возомнила Путинцева... Ужасное поведение по отношению к девушке с мячом!" - отреагировал на видео чемпион US Open и эксперт из Германии Борис Беккер.

"Огромное усилие со стороны бол-герл, чтобы не опустить руки и удержать позицию, браво. Эмоции могут случиться с любым игроком, но бол-бои никогда не должны страдать, так как так много бывших игроков были ими в свое время. Мне кажется, это прямая "красная карточка", - пошутил американский эксперт Брэд Гилберт.