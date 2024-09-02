“Отвратительное высокомерие“ - реакция СМИ на поступок казахстанки

Британские и испанские журналисты высказались о поступке Юлии Путинцевой во время US Open 2024, передает Tengri Sport.
Теннисистка неуважительно повела себя по отношению к бол-герл на US Open 2024. В СМИ и социальных сетях осудили поведение казахстанской теннисистки.
"Ее эмоции явно вышли из-под контроля, когда она проигнорировала молодую девушку, которая просто пыталась выполнить свою работу, передавая ей мячи для подачи. Подростку на вид было не больше 16 лет", - пишет Marca.
"Отвратительное высокомерие Юлии Путинцевой - девушка с мячом должна была бросить 3-й мяч ей в лицо", - заявил журналист Пирс Морган.
"Кем себя возомнила Путинцева... Ужасное поведение по отношению к девушке с мячом!" - отреагировал на видео чемпион US Open и эксперт из Германии Борис Беккер.
"Огромное усилие со стороны бол-герл, чтобы не опустить руки и удержать позицию, браво. Эмоции могут случиться с любым игроком, но бол-бои никогда не должны страдать, так как так много бывших игроков были ими в свое время. Мне кажется, это прямая "красная карточка", - пошутил американский эксперт Брэд Гилберт.
Отметим, что после инцидента во время матча против итальянки Жасмин Паолини натурализованная казахстанка извинилась за поступок.
"Хочу извиниться перед бол-герл за то, как повела себя. Если честно, дело было не в ней. Я была очень зла на себя за то, что не выиграла гейм, в котором у меня был брейк-пойнт, а потом была опустошена и погрузилась в мысли, что даже не обращала внимания на то, что происходит и кто подает мне мяч", - заявила Путинцева.
Юлия Путинцева стала последней представительницей страны в одиночном разряде US Open, которая покинула турнир.
Комментарии0 комментарий(ев)