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02.09.2024, 15:11

“Отвратительное высокомерие“ - реакция СМИ на поступок казахстанки

Новости Казахстана 0 446

Британские и испанские журналисты высказались о поступке Юлии Путинцевой во время US Open 2024, передает Tengri Sport.

Кадр из видео
Кадр из видео

Теннисистка неуважительно повела себя по отношению к бол-герл на US Open 2024. В СМИ и социальных сетях осудили поведение казахстанской теннисистки.

"Ее эмоции явно вышли из-под контроля, когда она проигнорировала молодую девушку, которая просто пыталась выполнить свою работу, передавая ей мячи для подачи. Подростку на вид было не больше 16 лет", - пишет Marca.

"Отвратительное высокомерие Юлии Путинцевой - девушка с мячом должна была бросить 3-й мяч ей в лицо", - заявил журналист Пирс Морган.

"Кем себя возомнила Путинцева... Ужасное поведение по отношению к девушке с мячом!" - отреагировал на видео чемпион US Open и эксперт из Германии Борис Беккер.

"Огромное усилие со стороны бол-герл, чтобы не опустить руки и удержать позицию, браво. Эмоции могут случиться с любым игроком, но бол-бои никогда не должны страдать, так как так много бывших игроков были ими в свое время. Мне кажется, это прямая "красная карточка", - пошутил американский эксперт Брэд Гилберт.

Отметим, что после инцидента во время матча против итальянки Жасмин Паолини натурализованная казахстанка извинилась за поступок.

"Хочу извиниться перед бол-герл за то, как повела себя. Если честно, дело было не в ней. Я была очень зла на себя за то, что не выиграла гейм, в котором у меня был брейк-пойнт, а потом была опустошена и погрузилась в мысли, что даже не обращала внимания на то, что происходит и кто подает мне мяч", - заявила Путинцева.

Юлия Путинцева стала последней представительницей страны в одиночном разряде US Open, которая покинула турнир.

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