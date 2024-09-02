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02.09.2024, 16:05

Возможность запрета никабов в Казахстане прокомментировал глава ДУМК

Новости Казахстана 0 384

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах кабмина высказался о возможности запрета на ношение никабов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com
"Мы, ДУМК Казахстана, пропагандируем основы религии. Мы должны понять, что никаб - это одежда, закрывающая лицо. Шариат не предписывает ношение такой одежды", - заявил Наурызбай кажы Таганулы.

Он подчеркнул, что ДУМК - не законодательное ведомство, а лишь разъясняет населению нормы религии.

"Что касается закона, то он принимается самостоятельно. Мы подчиняемся закону. По шариату каждая совершеннолетняя девушка должна носить платок. У каждой читающей намаз девушки есть права: если она хочет носить платок - она вправе. Мы должны уважать ее право. Если школьница достигла совершеннолетия, то она носит платок. Но в стенах школы есть свои правила. И получение знаний - это такая же обязанность людей. Дети не должны быть безграмотными. Это прописано пророком", - заявил верховный муфтий.

Напомним, в прошлом году глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах кабмина высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана. Министр сослался на Конституцию и другие нормативно-правовые акты страны.

"Все ученики, согласно требованиям, должны в школу приходить в школьной форме. Вы это знаете хорошо. Это делается в рамках предоставления равных возможностей для получения образования. Никаких изменений в этом плане нет – все в рамках закона и утвержденных требований", – заявил тогда он.

Позже на брифинге СЦК глава Министерства культуры и информации Аида Балаева сообщила о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. Также в ноябре Аида Балаева напомнила, что был соответствующий депутатский запрос.

"Этот вопрос рассматривается в рамках депутатского запроса. Законодательно это еще не отрегулировано, у нас нет в законодательстве запрета на никабы. Конечно, если рассматривать с точки зрения национальной безопасности, надо запрещать именно ношение никабов", - сказала она.

Как сообщается на официальном сайте ДУМК РК, никаб - один из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющий собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.

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