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02.09.2024, 16:37

Будет ли доллар по 500 тенге, рассказал глава Нацбанка

Новости Казахстана 0 352

Председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию с курсом валют в Казахстане - он ответил, перевалит ли доллар за 500 тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Как вы знаете, сейчас 482- 483 тенге на бирже (курс доллара - прим. ред.), в принципе, это уровень, который мы наблюдали и пару недель назад", - сказал Сулейменов.

Он также ответил на вопрос о том, сможет ли курс доллара подняться до 500 тенге.

"Нет, мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500", - пояснил глава НБК.

Также у него спросили касательно курса евро, может ли он дойти до 600 тенге.

"Мы больше таргетируем пару тенге - доллар, это для нас более важно, потому что большинство международных торговых операции проходит через пару тенге - доллар", - пояснил Тимур Сулейменов.

Напомним, что около двух недель назад в Казахстане наблюдалось резкое подорожание доллара - на бирже стоимость "американца" достигла 482 тенге, а в обменниках его продавали за 486 тенге.

Отметим, что в результате дневных торгов 2 сентября на KASE средневзвешенный курс доллара установился на отметке 482,53 тенге, повысившись на 0,93 тенге с момента последней сессии (29 августа). За последний месяц стоимость "американца" выросла почти на 5 тенге.

Также напомним, на прошлой неделе глава Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге. По его словам, административная девальвация при режиме плавающего курса просто невозможна.

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