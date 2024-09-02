По цене билета на самолет: алматинцы жалуются на стоимость такси

Фото: depositphotos.com

По словам горожан, стоимость расстояния, которое можно было проехать за тысячу тенге, увеличивается в пять раз.

"Дешевле улететь в другой город на лоукостере, чем доехать от работы до дома. Редко вызываю такси, но постоянно попадаю на завышенные расценки", - поделился Азамат.

Другой житель южной столицы уверен, что дешевле уехать отдыхать, чем добраться до дома в дождливую погоду.

В пресс-службе такси заверили, что на итоговую стоимость поездки влияет тариф, а также такие факторы, как объем спроса на такси, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки.