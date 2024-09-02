По цене билета на самолет: алматинцы жалуются на стоимость такси

Жители южной столицы недовольны стоимостью такси в дождливую погоду. В вопросе разбиралась корреспондент Tengri Auto.
По словам горожан, стоимость расстояния, которое можно было проехать за тысячу тенге, увеличивается в пять раз.
"Дешевле улететь в другой город на лоукостере, чем доехать от работы до дома. Редко вызываю такси, но постоянно попадаю на завышенные расценки", - поделился Азамат.
Другой житель южной столицы уверен, что дешевле уехать отдыхать, чем добраться до дома в дождливую погоду.
В пресс-службе такси заверили, что на итоговую стоимость поездки влияет тариф, а также такие факторы, как объем спроса на такси, количество свободных машин на линии, расстояние и длительность поездки.
"В ситуации ливня не все водители могут выйти на линию, поэтому свободных машин становится меньше, а число желающих поехать на такси в непогоду возрастает многократно - люди предпочитают комфортный способ передвижения. В такой ситуации количество заказов значительно превосходит количество свободных водителей, готовых их выполнить, и в сервисе срабатывает повышающий коэффициент. Это временная мера, которая, с одной стороны, позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно, кто не может подождать или воспользоваться общественным транспортом, например, нужно уехать в роддом или аэропорт. С другой стороны - повышенный заработок привлекает на линию больше водителей, готовых выполнять заказы. Чем больше водителей выходит на линию, тем быстрее соотношение спроса и предложения выравнивается, а цена поездки снижается", - объяснили в пресс-службе агрегатора.
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