Ербол Мырзабосынов назначен министром туризма и спорта

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"Указом Главы государства Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее кандидатуру Мырзабосынова согласовали депутаты.

Он сменил на этом посту Ермека Маржикпаева, освобожденного от должности министра 31 августа.

С февраля 2023 года по настоящее время Мырзабосынов возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2009-2014 годах преподавал на кафедре физвоспитания, также был заведующим кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета Семея.

В 2006-2018 годах - тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".

В 2018-2020 годах работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

В 2020-2021 годах - управляющий директор Ассоциации Qazaq kuresi.

С марта 2021 года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.

27 февраля 2023 года был назначен на должность председателя Комитета по делам спорта.