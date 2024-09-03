Тренера подозревают в развращении малолетней в Павлодаре

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Информацию о павлодарце, который якобы домогался ребенка, опубликовал Telegram-канал Kerek.pv. Сообщается, что подозреваемый является якобы тренером по футболу. Мужчина приставал к 10-летней девочке, трогал и заставлял ее гладить себя.

В полиции информацию о задержании подозреваемого подтвердили.

"По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Павлодара", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле у руководства ДП Павлодарской области.

Напомним: в августе этого года по подозрению в развращении малолетних детей в одном из сел Алматинской области задержали 52-летнего мужчину. Сообщалось, что развратные действия мужчины на видео записали дети, перед которыми он периодически демонстрировал свои половые органы. Задержанного водворили в ИВС.